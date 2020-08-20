COVID-19 у Польщі: у посольстві розповіли про труднощі для українців у час пандемії

Так, допомога посольства українству у контексті пандемії коронавірусу розпочалася з моменту оголошення на території Польщі епідеміологічної загрози і надалі триває.

“За перший період карантину до нас звернулося орієнтовно 40 000 громадян. Мова йде про осіб, які реєструвалися у електронних формах, писали до посольства на електронну пошту і в мессенджер Facebook, дзвонили на телефони гарячої лінії. З суботи, 14 березня, коли посольство відкрило 10 телефонів гарячої лінії, в середньому, кожен черговий дипломат відповідав на 150-200 дзвінків протягом доби. Це орієнтовно 2000 — протягом доби на всі телефонні лінії. Їх кількість зменшилася, приблизно на половину, лише з 29 березня”, — розповідають у посольстві.

Повідомляється, що українці запитували про транспортні можливості повернення в Україну, про режим роботи та перелік діючих пунктів пропуску на державному кордоні.

“Значна частина наших громадян, яка у зв’язку з епідемією мала намір залишитися на території Польщі, хвилювалася з приводу завершення термінів легального перебування в країні та запитувала, чи протерміновані документи не спричинять депортації, коли вони повертатимуться в Україну. Запитували також про можливості продовження термінів легального перебування у зв’язку з неможливістю виїзду. Отримували також зголошення від студентів про наміри адміністрації навчальних закладів виселити їх з гуртожитків, були сигнали також і про втрату роботи, у зв’язку з скороченням виробництва через карантин”, — зазначають у дипустанові.

У посольстві зазначили, що станом на початок квітня надали відповідей та роз’яснень на понад 6000 електронних звернень.

Сьогодні ситуація вже інша, кількість звернень значно знизилася, люди також почали активніше заходити на сайт посольства, де на постійній основі актуалізовується уся консульська інформація, а також корисна інформація, що стосується контексту епідемії (меддопомога в РП, режим перетину кордону і т.д.).

“Варто також згадати, що після тимчасового припинення Україною регулярного міжнародного пасажирського авіа-, залізничного і автобусного сполучення за організаційного сприяння посольства в Україну відбуло 10 спецпотягів Укрзалізниці, 4 літаки SkyUp Airlines”, — додали у посольстві.

Раніше УНН писав, скільки коштів передбачено у 2020 році на підтримку зв’язків з українцями за кордоном.



