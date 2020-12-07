COVID-19 в МВД: за сутки зафиксировано более 300 новых случая заболевания
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. За последние сутки COVID-19 было обнаружено в 334 правоохранителей МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
“Сегодня, 7 декабря, за сутки зафиксировано 334 случая заражения коронавирусной болезнью среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2361”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки наибольшее количество заболевших работников МВД зарегистрировано в Запорожской области (25), в Одесской области (+18) и в Киеве (+33).
Так, с начала пандемии на коронавирусную болезнь заболело 24173 правоохранителей, выздоровели — 23231, умерло — 75.
Напомним, в Украине уже 821 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 8641.