COVID-19 у МВС: за добу зафіксовано понад 300 нових випадки захворювання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. За останню добу COVID-19 було виявлено у 334 правоохоронців МВС. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.
“Сьогодні, 7 грудня, за добу зафіксовано 334 випадки зараження коронавірусною хворобою серед правоохоронців МВС, упродовж минулого тижня таких випадків було 2361”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за добу найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано у Запорізькій області (+25), у Одеській області (+18) та у місті Києві (+33).
Так, з початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 24 173 правоохоронців, одужало — 23 231, померло — 75.
Нагадаємо, в Україні вже 821 тис. випадків COVID-19, за добу — 8 641.