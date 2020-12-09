COVID-19 в МВД: за сутки около 350 новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили у 341 работника МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МВД.
"За сутки COVID-19 диагностировали у 341 правоохранителя МВД. Наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано: в Черкасской области (+21), в Запорожской области (19) и в Киеве (+62). С начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 24846 правоохранителей, выздоровели - 23890, умерло - 78", - указано в сообщении.
Отмечается, что на прошлой неделе COVID-19 заболел 2361 правоохранитель МВД.
Напомним, в Украине по состоянию на 7:30 9 декабря зафиксировано уже 845 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 12 тыс., что больше, чем накануне.