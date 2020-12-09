COVID-19 у МВС: за добу близько 350 нових випадків

"За добу COVID-19 діагностували у 341 правоохоронця МВС. Найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано: у Черкаській області (+21), у Запорізькій області (+19) та у місті Києві (+62). З початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 24 846 правоохоронців, одужало – 23 890, померло - 78", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що минулого тижня на COVID-19 захворів 2361 правоохоронець МВС.

Нагадаємо, в Україні станом на 7:30 9 грудня зафіксовано вже 845 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 12 тис., що більше, ніж напередодні.