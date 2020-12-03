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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 22617 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 81209 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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COVID-19: в Латвии продлили чрезвычайное положение до 11 января

COVID-19: в Латвии продлили чрезвычайное положение до 11 января

Киев  •  УНН

 • 11092 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Кабинет министров Латвии решил продлить чрезвычайное положение до 11 января, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, пишет Xinhua, передает УНН.

Отмечается, что в течение этого периода в стране будут введены новые ограничения. Маски должны будут носиться во всех помещениях, кроме дома, в том числе в рабочих коллективах. Запрещается проведение частных мероприятий, встречаться могут люди только в пределах одного домохозяйства.

На выходных в Латвии будут работать только магазины товаров первой необходимости, к которым относятся продуктовые магазины, АЗС и аптеки. На границах будет введен усиленный контроль. С 7 декабря загруженность общественного транспорта должна составлять только 50%.

Также до 11 января запрещена работа всех культурных учреждений, выставок и ярмарок, в том числе рождественских. Библиотеки смогут выдавать книги на дом.

Напомним, что 9 ноября с целью сдерживания дальнейшего распространения пандемии коронавируса в Латвии был вновь введен режим чрезвычайного положения.

Как сообщал УНН, в Германии продлили частичный локдаун до 10 января.

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