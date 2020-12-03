COVID-19: в Латвии продлили чрезвычайное положение до 11 января
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Кабинет министров Латвии решил продлить чрезвычайное положение до 11 января, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, пишет Xinhua, передает УНН.
Отмечается, что в течение этого периода в стране будут введены новые ограничения. Маски должны будут носиться во всех помещениях, кроме дома, в том числе в рабочих коллективах. Запрещается проведение частных мероприятий, встречаться могут люди только в пределах одного домохозяйства.
На выходных в Латвии будут работать только магазины товаров первой необходимости, к которым относятся продуктовые магазины, АЗС и аптеки. На границах будет введен усиленный контроль. С 7 декабря загруженность общественного транспорта должна составлять только 50%.
Также до 11 января запрещена работа всех культурных учреждений, выставок и ярмарок, в том числе рождественских. Библиотеки смогут выдавать книги на дом.
Напомним, что 9 ноября с целью сдерживания дальнейшего распространения пандемии коронавируса в Латвии был вновь введен режим чрезвычайного положения.
Как сообщал УНН, в Германии продлили частичный локдаун до 10 января.