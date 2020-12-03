COVID-19: у Латвії продовжили надзвичайний стан до 11 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Кабінет міністрів Латвії вирішив продовжити надзвичайний стан до 11 січня, щоб стримати подальше поширення коронавіруса. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Крішьяніс Каріньш, пише Xinhua, передає УНН.
Зазначається, що протягом цього періоду в країні будуть введені нові обмеження. Маски повинні будуть носитися в усіх приміщеннях, крім будинку, в тому числі в робочих колективах. Забороняється проведення приватних заходів, зустрічатися можуть люди тільки в межах одного домогосподарства.
У вихідні в Латвії працюватимуть тільки магазини товарів першої необхідності, до яких відносяться продуктові магазини, АЗС та аптеки. На кордонах буде введено посилений контроль. З 7 грудня завантаженість громадського транспорту повинна становити лише 50%.
Також до 11 січня заборонена робота всіх культурних установ, виставок і ярмарок, у тому числі різдвяних. Бібліотеки зможуть видавати книги додому.
Нагадаємо, що 9 листопада з метою стримування подальшого поширення пандемії коронавірусу в Латвії був знову введений режим надзвичайного стану.
Як повідомляв УНН, у Німеччині продовжили частковий локдаун до 10 січня.