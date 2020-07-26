COVID-19 не передается через бассейны и питьевую воду - ЦОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний сообщают об отсутствии доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.
"Эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) сообщают об отсутствии доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах и тому подобное. Дезинфицирующие средства для очистки пагубно на него влияют", - говорится в сообщении.
Также на сайте одной из крупнейших издательских компаний мира Elsevier опубликована статья итальянских исследователей, которые пишут, что доказательства наличия SARS-CoV-2 в воде очень скудные и нет доказательств того, что SARS-CoV-2 присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду.
"Эксперты ВОЗ и CDC констатируют, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также не сообщается", - отмечается в сообщении.
Итак, сообщается, что возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связано со скоплением людей. Возбудитель новой коронавирусной инфекции способен передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся они в воде, находятся на суше.
"Заразиться COVID-19 можно от человека, инфицированного вирусом. Болезнь передается, в основном через мельчайшие капли, выделяемые из носа или рта во время кашля, чихания или разговора. То есть, если вы плаваете, а человек рядом с вами кашляет, вы можете вдохнуть эти капли и, соответственно, инфицироваться", - говорится в сообщении.
Напомним, в столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксирована вспышка заболеваемости на коронавирус.