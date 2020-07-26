COVID-19 не передается через бассейны и питьевую воду - ЦОЗ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99042 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104698 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130801 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109701 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129886 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101823 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102523 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104363 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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4 марта, 07:12 • 101528 просмотра

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COVID-19 не передается через бассейны и питьевую воду - ЦОЗ

COVID-19 не передается через бассейны и питьевую воду - ЦОЗ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июля. УНН. Эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний сообщают об отсутствии доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.

"Эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) сообщают об отсутствии доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах и тому подобное. Дезинфицирующие средства для очистки пагубно на него влияют", - говорится в сообщении.

Также на сайте одной из крупнейших издательских компаний мира Elsevier опубликована статья итальянских исследователей, которые пишут, что доказательства наличия SARS-CoV-2 в воде очень скудные и нет доказательств того, что SARS-CoV-2 присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду.

"Эксперты ВОЗ и CDC констатируют, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также не сообщается", - отмечается в сообщении.

Итак, сообщается, что возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связано со скоплением людей. Возбудитель новой коронавирусной инфекции способен передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся они в воде, находятся на суше.

"Заразиться COVID-19 можно от человека, инфицированного вирусом. Болезнь передается, в основном через мельчайшие капли, выделяемые из носа или рта во время кашля, чихания или разговора. То есть, если вы плаваете, а человек рядом с вами кашляет, вы можете вдохнуть эти капли и, соответственно, инфицироваться", - говорится в сообщении.

Напомним, в столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" зафиксирована вспышка заболеваемости на коронавирус.

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