COVID-19 не передається через басейни та питну воду – ЦГЗ

“Експерти американського Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомляють про відсутність доказів поширення збудника COVID-19 через воду в басейнах, джакузі, спа-центрах тощо. Дезінфікуючі засоби для очищення згубно на нього впливають”, — йдеться в повідомленні.

Також на сайті однієї з найбільших видавничих компаній світу Elsevier опубліковано статтю італійських дослідників, які пишуть, що докази наявності SARS-CoV-2 у воді дуже мізерні та немає доказів того, що SARS-CoV-2 присутній в поверхневих, підземних водах або передається через забруднену питну воду.

“Експерти ВООЗ та CDC констатують, що про фекально-оральний механізм передачі інфекції також не повідомлялося”, — зазначається в повідомленні.

Отже, повідомляється, що можливість поширення COVID-19 під час відпочинку на пляжах пов’язана із скупченням людей. Збудник нової коронавірусної інфекції здатен передаватися від людини до людини незалежно від того, знаходяться вони у воді, чи перебувають на суші.

“Заразитися COVID-19 можна від людини, інфікованої вірусом. Хвороба передається, здебільшого через дрібні краплі, які виділяються з носа або рота під час кашлю, чхання або розмови. Тобто, якщо ви плаваєте, а людина поруч з вами кашляє, ви можете вдихнути ці краплі і, відповідно, інфікуватися”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у столичному Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” зафіксовано спалах захворюваності на коронавірус.