COVID-19 на Луганщине: четыре пациента с подозрением в удовлетворительном состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В больнице Рубежного Луганской области находится один пациент с подтвержденным коронавирусом и четыре человека с подозрением. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Луганской ОГА.
“Все пациенты с подозрением на коронавирус в больнице Рубежного находятся в удовлетворительном состоянии”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Рубежанской центральной городской больницы развернуто 30 койко-мест и возможность в случае необходимости дополнительно подготовить еще 20.
“Сейчас там находится 1 человек, у которого соответствующий диагноз подтвержден, и 4 — с подозрением на коронавирус. Главный врач отметил, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение марта целом в отделение поступило 10 человек с подозрением на заболевание коронавирусом. У 5 из них диагноз не подтвердился лабораторно. Эти люди уже выписаны.
“Касательно четырех пациентов с подозрением на COVID-19 — у трех из них результаты первого теста отрицательные. Ожидаются результаты второго теста. Материалы отправили в Киев вчера. У четвертого человека отобран и отправлен материал для первого теста”, — говорится в сообщении.
Напомним, в Луганской области 28 марта подтвердили второй случай заболевания коронавирусом — у 31-летнего мужчины, который вернулся из Польши.