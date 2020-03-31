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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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COVID-19 на Луганщине: четыре пациента с подозрением в удовлетворительном состоянии

COVID-19 на Луганщине: четыре пациента с подозрением в удовлетворительном состоянии

Киев  •  УНН

 • 10218 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В больнице Рубежного Луганской области находится один пациент с подтвержденным коронавирусом и четыре человека с подозрением. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Луганской ОГА.

“Все пациенты с подозрением на коронавирус в больнице Рубежного находятся в удовлетворительном состоянии”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Рубежанской центральной городской больницы развернуто 30 койко-мест и возможность в случае необходимости дополнительно подготовить еще 20.

“Сейчас там находится 1 человек, у которого соответствующий диагноз подтвержден, и 4 — с подозрением на коронавирус. Главный врач отметил, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение марта целом в отделение поступило 10 человек с подозрением на заболевание коронавирусом. У 5 из них диагноз не подтвердился лабораторно. Эти люди уже выписаны.

“Касательно четырех пациентов с подозрением на COVID-19 — у трех из них результаты первого теста отрицательные. Ожидаются результаты второго теста. Материалы отправили в Киев вчера. У четвертого человека отобран и отправлен материал для первого теста”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской области 28 марта подтвердили второй случай заболевания коронавирусом — у 31-летнего мужчины, который вернулся из Польши.

Украинские Национальные Новости

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