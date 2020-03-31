COVID-19 на Луганщине: четыре пациента с подозрением в удовлетворительном состоянии

КИЕВ. 31 марта. УНН. В больнице Рубежного Луганской области находится один пациент с подтвержденным коронавирусом и четыре человека с подозрением. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Луганской ОГА.