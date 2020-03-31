COVID-19 на Луганщині: чотири пацієнти з підозрою у задовільному стані
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В лікарні Рубіжного на Луганщині перебуває один пацієнт з підтвердженим коронавірусом та четверо осіб з підозрою. Всі вони перебувають у задовільному стані. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Луганської ОДА.
“Усі пацієнти з підозрою на коронавірус в лікарні Рубіжного перебувають у задовільному стані”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в Рубіжанській центральній міській лікарні розгорнуто 30 койко-місць та є можливість у разі необхідності додатково підготувати ще 20.
“Наразі там перебуває 1 людина, у якої відповідний діагноз підтверджений, та 4 — з підозрою на коронавірус. Головний лікар наголосив, що стан здоров’я усіх пацієнтів задовільний”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що упродовж березня загалом до відділення надійшло 10 осіб з підозрою захворювання на коронавірус. У 5 з них діагноз не підтвердився лабораторно. Ці люди вже виписані.
“Щодо чотирьох пацієнтів з підозрою на COVID-19 — у трьох з них результати першого тесту негативні. Очікуються результати другого тесту. Матеріали відправили до Києва учора. В четвертої людини відібрано та відправлено матеріал для першого тесту”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Луганщині 28 березня підтвердили другий випадок захворювання на коронавірус — у 31-річного чоловіка, який повернувся із Польщі.