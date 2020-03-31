COVID-19 на Луганщині: чотири пацієнти з підозрою у задовільному стані

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 86782 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 149471 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 95524 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 326411 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 166616 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 140734 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 194280 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123137 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107810 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104562 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

3 квітня, 09:11 • 124218 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 125715 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 35525 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 143665 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 67751 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 68287 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 86796 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 149491 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 144146 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 326432 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 17333 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19292 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 26378 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 35848 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 126031 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

COVID-19 на Луганщині: чотири пацієнти з підозрою у задовільному стані

Київ • УНН

 • 10220 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. В лікарні Рубіжного на Луганщині перебуває один пацієнт з підтвердженим коронавірусом та четверо осіб з підозрою. Всі вони перебувають у задовільному стані. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Луганської ОДА.

COVID-19 на Луганщині: чотири пацієнти з підозрою у задовільному стані

“Усі пацієнти з підозрою на коронавірус в лікарні Рубіжного перебувають у задовільному стані”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Рубіжанській центральній міській лікарні розгорнуто 30 койко-місць та є можливість у разі необхідності додатково підготувати ще 20.

“Наразі там перебуває 1 людина, у якої відповідний діагноз підтверджений, та 4 — з підозрою на коронавірус. Головний лікар наголосив, що стан здоров’я усіх пацієнтів задовільний”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж березня загалом до відділення надійшло 10 осіб з підозрою захворювання на коронавірус. У 5 з них діагноз не підтвердився лабораторно. Ці люди вже виписані.

“Щодо чотирьох пацієнтів з підозрою на COVID-19 — у трьох з них результати першого тесту негативні. Очікуються результати другого тесту. Матеріали відправили до Києва учора. В четвертої людини відібрано та відправлено матеріал для першого тесту”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Луганщині 28 березня підтвердили другий випадок захворювання на коронавірус — у 31-річного чоловіка, який повернувся із Польщі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.25
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,776.46