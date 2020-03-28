На Луганщині два випадки COVID-19: другий хворий повернувся з Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На Луганщині підтвердили другий випадок захворювання на коронавірус - у 31-річного чоловіка, який повернувся із Польщі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.
“За інформацією ДУ "Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України“, станом на 10:00 28 березня в області підтверджено другий випадок захворювання на COVID-19”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що хворого ізольовано в бокс інфекційного відділення. Він перебуває під наглядом медичних працівників з дотриманням всіх необхідних норм. Захворювання протікає в легкій формі.
Так, це 31-річний житель Луганщини, який проживає на тимчасово окупованій території. Прибув на підконтрольну Україні територію з Польщі. Його госпіталізація проведена із дотриманням усіх санітарно-епідемічних вимог.
Усі контактні особи виявлені та знаходяться в самоізоляції. За ними встановлено контроль із медико-санітарним наглядом.
Нагадаємо, в Україні на ранок 28 березня зафіксовано уже 311 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, усього зафіксовано вісім летальних випадків.