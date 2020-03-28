В Луганской области два случая COVID-19: второй больной вернулся из Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Луганской области подтвердили второй случай заболевания коронавирусом - у 31-летнего мужчины, который вернулся из Польши. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
"По информации ГУ "Луганский областной лабораторный центр Минздрава Украины", по состоянию на 10:00 28 марта в области подтвержден второй случай заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что больной изолирован в бокс инфекционного отделения. Он находится под наблюдением медицинских работников с соблюдением всех необходимых норм. Заболевание протекает в легкой форме.
Так, это 31-летний житель Луганской области, который проживает на временно оккупированной территории. Прибыл на подконтрольную Украине территорию из Польши. Его госпитализация проведена с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований.
Все контактные лица выявлены и находятся в самоизоляции. За ними установлен контроль с медико-санитарным надзором.
Напомним, в Украине на утро 28 марта зафиксировано уже 311 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего зафиксировано восемь летальных случаев.