CNN: большая колонна российских войск в Ростовской области движется в сторону Донбасса

Детали

Как информирует телеканал, в районе Матвеева Кургана в Ростовской области заметили большую колонну военной техники российской федерации, которая движется в направлении Донбасса.

Цитата

"Видно, что машины смотрят на северо-запад, в сторону Донбасса", - говорится в сообщении.

Телеканал также приводит слова советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, который ранее заявил, что российское наступление на Донбасс уже началось.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты на Донбассе активизируются и получают новые силы из россии. Украинская армия готова отразить наступление войск рф.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что продолжается перемещение на территорию Украины дополнительных подразделений вооруженных сил россии для ведения боевых действий.