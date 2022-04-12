CNN: велика колона російських військ в Ростовській області рухається у бік Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Велика колона російських у Ростовській області рухається у бік Донбасу. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.
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Як інформує телеканал, в районі Матвєєва кургану в Ростовській області помітили велику колону військової техніки російської федерації, яка рухається у напрямку Донбасу.
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"Видно, що машини дивляться на північний захід, у бік Донбасу", – йдеться в повідомленні.
Телеканал також наводить слова радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, який раніше заявив, що російський наступ на Донбас вже розпочався.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти активізуються на Донбасі й отримують нові сили з росії. Українська армія готова відбити наступ військ рф.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил росії для ведення бойових дій.