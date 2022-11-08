Трамп надеется на победу республиканцев, чтобы использовать это преимущество на будущих президентских выборах

Детали

Источники CNN отмечают, что Трамп хочет поставить себе в заслугу результаты выборов, если республиканцы вернут контроль над Палатой представителей или Сенатом. Когда бывший президент США может объявить о своем участии в президентских выборах в 2024 году, пока неизвестно. По данным CNN, это может произойти в конце ноября.

На прошлой неделе Трамп сказал своим помощникам, что может объявить о выдвижении своей кандидатуры на предвыборном митинге в Огайо, сообщили CNN два источника.

Ведущие республиканцы ранее призывали его отложить объявление о начале президентской кампании до окончания промежуточных выборов, опасаясь, что демократы будут использовать это на предстоящих выборах.

Напомним

За день до промежуточных выборов, которые могут начать новую эру разделенного правительства в Вашингтоне, президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп провели конкурирующие митинги в последней попытке привлечь внимание сторонников.