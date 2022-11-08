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Трамп сподівається на перемогу республіканців, аби скористатися цією перевагою на президентських виборах

Трамп сподівається на перемогу республіканців, аби скористатися цією перевагою на президентських виборах

Київ • УНН

 • 408412 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Телекомпанія CNN повідомила, що експрезидент ДональдТрамп хоче отримати перевагу республіканців у сьогоднішніх виборах до Конгресу, аби у майбутньому використати це у президентських перегонах, інформує УНН.

Деталі

Джерела CNN зазначають, що Трамп хоче поставити собі в заслугу результати виборів, якщо республіканці повернуть контроль над Палатою представників або Сенатом. Коли саме колишній президент США може оголосити про свою участь у президентських виборах у 2024 році, наразі невідомо. За даними CNN, це може статися наприкінці листопада.

Минулого тижня Трамп сказав своїм помічникам, що може оголосити про висування своєї кандидатури на передвиборному мітингу в Огайо, повідомили CNN два джерела.

Провідні республіканці раніше закликали його відкласти оголошення про початок президентської кампанії до закінчення проміжних виборів, побоюючись, що демократи використовуватимуть це на майбутніх виборах.

Нагадаємо

За день до проміжних виборів, які можуть розпочати нову еру розділеного уряду у Вашингтоні, президент Джо Байден і його попередник Дональд Трамп провели конкуруючі мітинги в останній спробі привернути увагу прихильників.

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