Объемы американских пакетов военной помощи для Украины в последние месяцы стали меньше, поскольку Вашингтон обеспокоен сокращением запасов Пентагона. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет CNN, передает УНН.

Детали

Собеседники издания отметили, что американские производители оружия пытаются догнать огромный спрос, который образовало полномасштабное вторжение рф в Украину. Однако, в Вашингтоне боятся, что военная готовность США может пострадать

Чиновники объяснили, что администрация президента все еще имеет 6 миллиардов долларов на вооружение Украины, но у Пентагона не хватает материальных средств.

Речь идет о запасах, которые есть у нас на полках, о том, что просят (украинцы - ред.), и о том, сможем ли мы удовлетворить эти запросы тем, что имеем сейчас, не влияя на нашу боевую готовность - сказал один из собеседников.

По словам, пресс-секретаря Пентагона генерал-майора Пэта Райдера ведомство просит у Конгресса дать больше времени, чтобы потратить эти 6 миллиардов долларов, прежде чем в конце сентября истекут установленные сроки расхода.

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Пополнение (запасов - ред.) также является проблемой - сказал анонимный чиновник.

Сейчас США наращивают производство ключевых товаров, таких как 155-мм боеприпасы и ракетные системы Patriot, как для поставок в Украину, так и для пополнения запасов США.

Но это многолетний процесс, который не сможет быстро удовлетворить растущий спрос.

Также один из собеседников отметил, что США стараются не отправлять Украине слишком много сразу.

Существуют ограничения на то, как быстро мы можем вывести оборудование, не влияя на боеспособность, что является одной из причин, по которой пакеты распределяются с разницей. Также существуют ограничения на то, как быстро Украина может принять оборудование и эффективно его распределить - рассказал чиновник.

Дополнение

Издание отметило, что США продолжают изготавливать снаряды 155-мм, системы Patriot и другое вооружение как для Украины, так и для себя, но это многолетний процесс.

По статистике, которую приводят журналисты, до начала полномасштабной войны США ежемесячно производили 15 000 артиллерийских снарядов калибра 155-мм.

После открытия новых заводов это количество выросло до 40 000 в месяц, но Пентагону нужно более года, чтобы достичь цели в 100 000 снарядов ежемесячно.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в интервью CNN, что многомесячные задержки в поставках американской военной помощи привели к критическим нехваткам боеприпасов и повлияли на моральный дух украинских военных.