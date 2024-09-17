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CNN: США скорочують обсяги військової допомоги Україні через страх щодо зменшення запасів Пентагону

CNN: США скорочують обсяги військової допомоги Україні через страх щодо зменшення запасів Пентагону

Київ • УНН

 • 43160 перегляди

США зменшують пакети військової допомоги Україні через занепокоєння щодо скорочення запасів Пентагону. Виробництво зброї не встигає за попитом, а поповнення запасів є тривалим процесом.

Обсяги американських пакетів військової допомоги для України в останні місяці стали меншими, оскільки Вашингтон занепокоєний скороченням запасів Пентагону. Про це з посиланням на власні джерела пише CNN, передає УНН.

Деталі

Співрозмовники видання відзначили, що американські виробники зброї намагаються наздогнати величезний попит, який утворило повномасштабне вторгнення рф в Україну. Однак, у Вашингтоні бояться, що військова готовність США може постраждати

Посадовці пояснили, що адміністрація президента все ще має 6 мільярдів доларів на озброєння України, але у Пентагону не вистачає матеріальних засобів.

Йдеться про запаси, які є у нас на полицях, про те, що просять (українці - ред.), і про те, чи зможемо ми задовольнити ці запити тим, що маємо нині, не впливаючи на нашу бойову готовність

– сказав один зі співрозмовників.

За словами, прессекретаря Пентагону генерал-майора Пета Райдера відомство просить у Конгресу дати більше часу, щоб витратити ці 6 мільярдів доларів, перш ніж наприкінці вересня закінчаться встановлені терміни витрати.

Блінкен оголосив новий пакет допомоги від США на понад 700 млн доларів  11.09.24, 20:25 • 53489 переглядiв

Поповнення (запасів - ред.) також є проблемою

- сказав анонімний чиновник.

Наразі США нарощують виробництво ключових товарів, таких як 155-мм боєприпаси та ракетні системи Patriot, як для постачання в Україну, так і для поповнення запасів США.

Але це багаторічний процес, який не зможе швидко задовольнити зростаючий попит.

Також один зі співрозмовників відзначив, що США намагаються не відправляти Україні занадто багато відразу.

Існують обмеження на те, як швидко ми можемо вивести обладнання, не впливаючи на боєздатність, що є однією з причин, через яку пакети розподіляються з різницею. Також існують обмеження на те, як швидко Україна може прийняти обладнання та ефективно його розподілити

- розповів чиновник. 

Доповнення

Видання зазначило, що США продовжують виготовляти снаряди 155-мм, системи Patriot та інше озброєння як для України, так і для себе, але це багаторічний процес.

За статистикою, яку наводять журналісти, до початку повномасштабної війни США щомісяця виробляли 15 000 артилерійських снарядів калібру 155-мм. 

Після відкриття нових заводів ця кількість зросла до 40 000 на місяць, але Пентагону потрібно понад рік, щоб досягти мети в 100 000 снарядів щомісяця.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в інтерв'ю CNN, що багатомісячні затримки в постачанні американської військової допомоги призвели до критичних нестач боєприпасів і вплинули на моральний дух українських військових.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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