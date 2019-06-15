CNN: Иран пытался сбить дрон США перед атакой на танкеры
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. За несколько часов до взрывов на двух танкерах в Оманском заливе иранские военные заметили американский разведывательный беспилотник MQ-9 над водами в районе предполагаемой атаки и попытались сбить его ракетой земля-воздух. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.
По словам источник в администрации США, ракета не попала в дрон и упала в воду. До того как по беспилотнику была выпущена ракета, он зафиксировал, как иранские суда приближаются к танкерам, сообщил источник.
Удалось ли дрону зафиксировать непосредственно атаку на танкеры, собеседник не уточнил.
Телеканал добавляет, что не располагает какими-либо изображениями, сделанными беспилотником.
Напомним, власти Великобритании считают, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) "почти вероятно" атаковал два танкера в Оманском заливе.