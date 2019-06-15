CNN: Іран намагався збити дрон США перед атакою на танкери
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. За кілька годин до вибухів на двох танкерах в Оманській затоці іранські військові помітили американський розвідувальний безпілотник MQ-9 над водами в районі передбачуваної атаки і спробували збити його ракетою земля-повітря. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.
За словами джерело в адміністрації США, ракета не потрапила в дрон і впала в воду. До того як по безпілотнику було випущено ракета, він зафіксував, як іранські судна наближаються до танкерів, повідомило джерело.
Чи вдалося дрону зафіксувати безпосередньо атаку на танкери, співрозмовник не уточнив.
Телеканал додає, що не має будь-яких зображень, зроблених безпілотником.
Нагадаємо, влада Великої Британії вважає, що іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) "майже ймовірно" атакував два танкери в затоці Омана.