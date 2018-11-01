CNN: Facebook нарушила обещание усилить проверку политической рекламы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Американская компания Facebook Inc. не выполнила свое обещание усовершенствовать инструменты проверки и фильтрации политической рекламы на платформе одноименной социальной сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию CNN.
Как напоминает телекомпания, Facebook разработала новые правила и требования для физических лиц и организаций с целью противодействия дезинформации в соцсети. Так, на рекламе политической направленности должно быть указано, кто именно заплатил за нее, однако на практике администрация Facebook позволяет самым заказчикам самостоятельно формулировать данную информацию. CNN не нашли никакой системы проверки достоверности сведений в отношении лиц или организаций, которые оплачивают политрекламу.
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Как отмечает CNN, на этой неделе американский новостной лайфстайл канал Vice News беспрепятственно получил от Facebook добро на размещение рекламы от имени всех ста сенаторов Конгресса США. То же самое произошло раньше, когда Vice News указывал в сноске “Кем оплачено” вице-президента США Майкла Пенса и террористическую группировку “Исламское государство”.
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Как ранее информировал УНН, согласно отчету Facebook за третий квартал 2018 года, количество пользователей соцсети по всему миру превысило 2,27 млрд. Чистая прибыль за трехмесячный период, завершившийся 30 сентября, составил 5,14 млрд долларов США, увеличившись на 9% по сравнению с третьим кварталом 2017 года. Доходы превысили 13,73 млрд долларов США. В основном, это доходы от рекламы.