CNN: Facebook порушила обіцянку посилити перевірку політичної реклами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Американська компанія Facebook Inc. не виконала свою обіцянку удосконалити інструменти перевірки та фільтрації політичної реклами на платформі однойменної соціальної мережі. Про це повідомляє УНН із посиланням на телекомпанію CNN.
Як нагадує телекомпанія, Facebook розробила нові правила і вимоги для фізичних осіб та організацій із метою протидії дезінформації у соцмережі. Так, на рекламі політичного спрямування має бути зазначено, хто саме заплатив за неї, однак на практиці адміністрація Facebook дозволяє самим замовникам самостійно формулювати дану інформацію. CNN не знайшли ніякої системи перевірки достовірності відомостей щодо осіб чи організацій, які оплачують політрекламу.
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Як приклад телекомпанія привела сторінку Facebook під назвою “Позбутися Круза”, зміст якої спрямовано проти сенатора-республіканця від штату Техас Теда Круза, екс-суперника Дональда Трампа на етапі первинних виборів 2016 року. Виноска свідчила “Оплачено „Позбутися Круза“” і більше нічого. 25 жовтня CNN звернула увагу Facebook на дану обставину, однак на наступний день реклама все ще діяла. Змінилася тільки виноска, до якої була додана інформація про те, що оголошення “не санкціоноване та не оплачене жодним комітетом дій, кандидатом або передвиборчим штабом кандидата”.
Телекомпанія потурбувала вдруге адміністрацію соцмережі, яка, нарешті, блокувала рекламу, визнавши, що вона порушує нові вимоги до прозорості. Як зазначає CNN, на цьому тижні новинний лайфстайл канал Vice News безперешкодно отримав від Facebook добро на розміщення реклами від імені всіх ста сенаторів Конгресу США. Те ж саме відбулося раніше, коли Vice News вказував у виносці “Ким оплачено” віце-президента США Майкла Пенса і терористичне угрупування “Ісламська держава”.
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Як раніше інформував УНН, згідно зі звітом Facebook за третій квартал 2018 року, кількість користувачів соцмережі по всьому світу перевищила 2,27 млрд. Чистий прибуток за тримісячний період, що завершився 30 вересня, склав 5,14 млрд доларів США, збільшившись на 9% у порівнянні з третім кварталом 2017 року. Доходи перевищили 13,73 млрд доларів США. Здебільшого, це доходи від реклами.