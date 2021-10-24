CNN: десятки миллионов грязных использованных медицинских перчаток было импортировано в США из Таиланда

Детали

Миллионы грязных перчаток, которые предположительно были в употреблении, были обнаружены в ходе рейда на складе в Бангкоке в декабре 2020 года.

Тайский орган FDA (регулятор по санитарному надзору) заявил, что мошеннические компании упаковывают такие перчатки для перепродажи по всему миру.

В феврале и марте этого года одна американская компания предупредила два федеральных ведомства - Таможенно-пограничную службу и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) - о получении партий некачественных и явно загрязненных перчаток от одной компании в Таиланде.

Однако, в последующие месяцы тайской компании удалось отгрузить еще несколько десятков миллионов перчаток, некоторые из которых были доставлены совсем недавно, в июле.

На начало 2020 года спрос на средства индивидуальной защиты (СИЗ) резко вырос, поскольку пандемия коронавируса охватила весь мир. При этом цены на нитриловые перчатки оставались высокими. Нитриловые перчатки медицинского класса обычно используются врачами и медицинскими работниками при обследовании пациентов. FDA запрещает использование порошкового латекса в здравоохранении, в то время как виниловые перчатки более низкого качества распространены в промышленных условиях и при работе с пищевыми продуктами.

Перчатки, которые производятся почти полностью в Южной и Восточной Азии, зависят от ограниченных запасов натурального каучука, узкоспециализированных фабрик и опыта нишевого производства. Наращивание предложения не могло произойти быстро, и о производстве надежных, признанных брендов говорили на годы вперед.

В конце прошлого года Тарек Кирш, бизнесмен из Майами, заказал перчатки на сумму около 2 миллионов долларов в тайской компании Paddy the Room, которые затем продавал американским дистрибьюторам.

"Это были повторно использованые перчатки. Они были вымыты, переработаны, - сообщил Кирш CNN. - Некоторые из них были грязными. На некоторых были пятна крови. На некоторых из них были маркеры с датами двухлетней давности... Я не мог поверить своим глазам".

Кирш говорит, что вернул деньги своим клиентам, выбросив перчатки на свалку и сообщил FDA в феврале 2021 года.

CNN попытался связаться со всеми импортерами. Подавляющее большинство не ответили, но две компании сообщили, что поставки были некачественными, а перчатки изготовлены даже не из нитрила.

Независимая проверка подтвердила, что большинство перчаток были не из нитрила, а из низкосортного латекса или винила.

Кроме того, было изъято около 40 млн поддельных масок и сотни тысяч других предметов индивидуальной защиты.

Рейды в Бангкоке

FDA Таиланда провело рейд в компании Paddy the Room в декабре прошлого года, они нашли кучи мешков для мусора, наполненных перчатками - разных цветов, материалов и качества. Рабочие заправляли старые перчатки в новые в поддельные коробки под брендом SriTrang - известный и законный производитель перчаток в Таиланде.

FDA Таиланда арестовала владельца склада, но не смогла выдвинуть обвинения против арендатора - жителя Гонконга.

Через несколько месяцев тайское FDA сообщило CNN, о проведении еще одного рейда на подобное заведение.

"Они просто переехали в другое место, на другой состав, - сообщили в FDA. - И почему это так? Потому что спрос на перчатки все еще высок. Там все еще ждут клиенты".

Тайское FDA утверждает, что за последние месяцы провело не менее 10 рейдов и изъяло некачественные и использованные перчатки, которые были перепакованы в поддельные нитриловые коробки. Некоторые рейды выявили, что работники мыли в моющих растворах перчатки и красили их пищевыми красителями.

Неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из медицинского персонала или пациентов от использования таких перчаток и сколько еще грузов с загрязненной продукцией сейчас могут находиться в американских портах.

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