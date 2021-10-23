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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Лев Парнас визнаний винним за звинуваченням у фінансуванні виборчих кампаній в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Соратник колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, Лев Парнас був засуджений за шістьма пунктами звинувачення, пов'язаним зі схемами фінансування виборчих кампаній в США. Про це пише CNN, передає УНН.

Лев Парнас визнаний винним за звинуваченням у фінансуванні виборчих кампаній в США

Деталі

Присяжні визнали Парнаса винним у змові зі спільниками з метою використання грошей російського покровителя для фінансування політичних внесків, які вони сподівалися обміняти на політичну прихильність свого майбутнього спільного підприємства з виробництва канабісу.

Американський бізнесмен українського походження Парнас був також засуджений за використання грошей Ігоря Фрумана, який раніше визнав себе винним.

Парнасу загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення за кожним з п'яти пунктів звинувачення, а шостий епізод за фальсифікацію записів тягне за собою максимальний термін тюремного ув'язнення терміном на 20 років.

Співзвинувачений Андрій Кукушкін також був визнаний винним за двома пунктами, пов'язаними з його роллю в сприянні пожертвам на виборчу кампанію, оплачуваних грошима його російського боса.

Кожне обвинувачення Кукушкіна передбачає максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Вирок був винесений через два роки після арешту Парнаса і Фрумана в аеропорту Вашингтона, коли вони летіли до Відня. Арешт відбувся на тлі розслідування демократів Палати представників - і, в кінцевому підсумку, судового процесу щодо імпічменту - тодішнього президента Трампа.

Контекст

Згідно з судовими документами, перші ознаки активності фігурантів справи у фінансуванні передвиборних кампаній в США з'явилися в березні 2018 року. Відзначається, що бізнесмени збиралися просувати свої ділові інтереси завдяки підтримці американських політиків, які отримували від них фінансування.

Для цього Парнас, а також заарештований разом з ним в США в 2019 році Ігор Фруман придумали схеми, які дозволяли їм в обхід законодавства перераховувати політикам на фінансування передвиборних кампаній більше грошей, ніж дозволяється за законом. Заради цього, зокрема, вони створили компанію Global Energy Producers (GEP), яка, за їх твердженням, займалася імпортом і експортом СПГ.

У документах не вказується, хто саме отримував гроші від цих людей. Наприклад, слідчим стало відомо про фінансування політика, який в 2018 році був членом конгресу США. У документах він позначений лише як "конгресмен-1". Саме його Парнас і Фруман просили допомогти, щоб домогтися відкликання посла США в Україні Мері Йованович. У підсумку вона дійсно залишила свій пост, проте неясно, наскільки на це вплинули два бізнесмена.

Крім цього, вони фінансували передвиборні кампанії, щоб просунути власні бізнес-інтереси, причому діяли на цей раз не одні, а з участю громадянина РФ, що давав їм гроші. Про нього відомо лише, що це бізнесмен, який не проживав постійно в США.

Всі решта фігурантів - громадяни США. Це американець українського походження Парнас, американець білоруського походження Фруман, громадянин США, який народився на Україні, Андрій Кукушкін і, Девід Корреа, який народився в США. Їх спільним завданням було заручитися підтримкою політиків для вирішення труднощів, пов'язаних з бізнес-проектом: підприємці збиралися відкрити фірму з продажу марихуани. Вони вирішили зайнятися цим бізнесом в штаті Невада, де такий вид діяльності дозволений.

Обговорення цього проекту почалося у вересні 2018 року. Бізнес-партнерам, серед іншого, потрібно було отримати ліцензію на таку торгівлю. Аналогічні ліцензії їм були потрібні в Нью-Йорку і деяких інших штатах.

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