Лев Парнас признан виновным по обвинению в финансировании избирательных кампаний в США

Детали

Присяжные признали Парнаса виновным в сговоре с сообщниками с целью использования денег российского покровителя для финансирования политических взносов, которые они надеялись обменять на политическую приверженность своего будущего совместного предприятия по производству каннабиса.

Американский бизнесмен украинского происхождения Парнас был также осужден за использование денег Игоря Фрумана, который ранее признал себя виновным.

Парнасу грозит до пяти лет тюремного заключения по каждому из пяти пунктов обвинения, а шестой эпизод за фальсификацию записей влечет за собой максимальный срок тюремного заключения сроком на 20 лет.

Сообвиненный Андрей Кукушкин также был признан виновным по двум пунктам, связанным с его ролью в содействии пожертвованиям на избирательную кампанию, оплачиваемых деньгами его российского босса.

Каждое обвинение Кукушкина предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Приговор был вынесен через два года после ареста Парнаса и Фрумана в аэропорту Вашингтона, когда они летели в Вену. Арест произошел на фоне расследования демократов Палаты представителей - и, в конечном итоге, судебного процесса по импичменту - тогдашнего президента Трампа.

Контекст

Согласно судебным документам, первые признаки активности фигурантов дела в финансировании предвыборных кампаний в США появились в марте 2018 года. Отмечается, что бизнесмены собирались продвигать свои деловые интересы благодаря поддержке американских политиков, которые получали от них финансирование.

Для этого Парнас, а также арестованый вместе с ним в США в 2019 году Игорь Фруман придумали схемы, которые позволяли им в обход законодательства перечислять политикам на финансирование предвыборных кампаний больше денег, чем разрешается по закону. Ради этого, в частности, они создали компанию Global Energy Producers (GEP), которая, по их утверждению, занималась импортом и экспортом СПГ.

В документах не указывается, кто именно получал деньги от этих людей. Например, следователем стало известно о финансировании политика, в 2018 году который был членом конгресса США. В документах он обозначен лишь как "конгрессмен-1". Именно его Парнас и Фруман просили помочь, чтобы добиться отзыва посла США в Украине Мэри Йованович. В итоге она действительно оставила свой пост, однако неясно, насколько на это повлияли два бизнесмена.

Кроме этого, они финансировали предвыборные кампании, чтобы продвинуть собственные бизнес-интересы, причем действовали на этот раз не одни, а с участием гражданина РФ, который давал им деньги. О нем известно лишь, что это бизнесмен, который не проживал постоянно в США.

Все остальные фигуранты - граждане США. Это американец украинского происхождения Парнас, американец белорусского происхождения Фруман, гражданин США, родившийся на Украине, Андрей Кукушкин и Дэвид Корреа, который родился в США. Их общей задачей было заручиться поддержкой политиков для решения проблем, связанных с бизнес-проектом: предприниматели собирались открыть фирму по продаже марихуаны. Они решили заняться этим бизнесом в штате Невада, где такой вид деятельности разрешен.

Обсуждение этого проекта началось в сентябре 2018 года. Бизнес-партнерам, среди прочего, нужно было получить лицензию на торговлю. Аналогичные лицензии им были нужны в Нью-Йорке и других штатах.