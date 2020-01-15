Комітет США з розвідки оприлюднив нові свідчення у справі імпічменту Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Спецкомітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США опублікував нові свідчення в рамках процесу імпічменту для 45 президента країни Дональда Трампа, які він отримав від американського бізнесмена українського походження Льва Парнаса, якого пов’язують із особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані. Про це пише УНН спираючись на сайт комітету та видання New York Times.
Як зазначає NYT, у матеріалах, які подав до Конгресу Парнас, є нові факти тиску на колишнього посла США у Києві Марі Йованович, щоб змістити її з посади, та, зокрема, намагання Джуліані зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.
Відповідно до публікації, мова йде про листування помічника Джуліані в месенджері WhatsApp в березні 2019 року з кандидатом від Республіканської партії до Конгресу Робертом Хайдом, який раніше не був фігура у справі імпічменту. Він, за висновком газети, був пов’язаний з особами в Україні, які вели стеження за тодішнім послом США.
“Вони хочуть допомогти, якщо вам і нам сподобається ціна”, — написав Хайд. Видання не береться поки стверджувати, хто саме і з якою метою стежив за Йованович.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лев Парнас отримав 1 мільйон доларів від українського олігарха — прокурори США
Серед наявних доданих документів містяться нотатки зі словами: “змусь Зеленського анонсувати розслідування справи Байдена”, “налагодь комунікацію з Зеленським без (Пінчука та Коломойського)”.
У публікації не приховується, що мова йде про листування, яке адвокат Парнаса Джозеф Бонді передав разом з фотографіями та іншими матеріалами демократам в Спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США. Сам Бонді інформував, що всі ці дані мають відношення до розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа та підтвердив, що його клієнт, Парнас, готовий свідчити у справі імпічменту Трампа.
У вівторок спікер нижньої палати Ненсі Пелосі оголосила, що голосування по резолюції про передачу в Сенат обвинувального висновку в рамках процедури імпічменту американського президента пройде в середу, 15 січня.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Топ-посадовець Нафтогазу повідомив, що Парнас та Фруман намагались завербувати його
У жовтні 2019 року Парнас і підприємець Ігор Фруман були затримані в США. Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк пред’явила їм та ще двом особам звинувачення в порушеннях при лобістської діяльності. Підприємців підозрюють у спробах домогтися відставки Марії Йованович з посади посла в Києві в інтересах якогось українського чиновника. Незабаром після затримання Парнас був звільнений під заставу, йому було дозволено залишати свій будинок лише для відвідування засідань суду, зустрічей з адвокатом і для участі в релігійних ритуалах.
Джуліані виявився в центрі уваги ЗМІ після того, як у Вашингтоні у вересні почався великий скандал через твердження про надання Трампом під час телефонної розмови тиску на Зеленського з метою спонукати Київ допомогти главі вашингтонської адміністрації переобратися на другий термін в 2020 році. За версією сторони обвинувачення (Палати представників Конгресу США), американський лідер за сприяння Джуліані домагався від свого українського колеги розслідування дій сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена в обмін на надання Києву фінансової і військової допомоги.
Палата представників Конгресу, контрольована Демократичною партією, оголосила на підставі таких підозр про запуск процедури імпічменту щодо республіканця Трампа та оголосила свій обвинувальний висновок 18 грудня.
Байден зараз є одним з найбільш ймовірних конкурентів Трампа на майбутніх в листопаді 2020 року президентських виборах.