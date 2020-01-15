Комітет США з розвідки оприлюднив нові свідчення у справі імпічменту Трампа

Як зазначає NYT, у матеріалах, які подав до Конгресу Парнас, є нові факти тиску на колишнього посла США у Києві Марі Йованович, щоб змістити її з посади, та, зокрема, намагання Джуліані зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

Відповідно до публікації, мова йде про листування помічника Джуліані в месенджері WhatsApp в березні 2019 року з кандидатом від Республіканської партії до Конгресу Робертом Хайдом, який раніше не був фігура у справі імпічменту. Він, за висновком газети, був пов’язаний з особами в Україні, які вели стеження за тодішнім послом США.

“Вони хочуть допомогти, якщо вам і нам сподобається ціна”, — написав Хайд. Видання не береться поки стверджувати, хто саме і з якою метою стежив за Йованович.

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Серед наявних доданих документів містяться нотатки зі словами: “змусь Зеленського анонсувати розслідування справи Байдена”, “налагодь комунікацію з Зеленським без (Пінчука та Коломойського)”.

У публікації не приховується, що мова йде про листування, яке адвокат Парнаса Джозеф Бонді передав разом з фотографіями та іншими матеріалами демократам в Спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США. Сам Бонді інформував, що всі ці дані мають відношення до розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа та підтвердив, що його клієнт, Парнас, готовий свідчити у справі імпічменту Трампа.

У вівторок спікер нижньої палати Ненсі Пелосі оголосила, що голосування по резолюції про передачу в Сенат обвинувального висновку в рамках процедури імпічменту американського президента пройде в середу, 15 січня.

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У жовтні 2019 року Парнас і підприємець Ігор Фруман були затримані в США. Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк пред’явила їм та ще двом особам звинувачення в порушеннях при лобістської діяльності. Підприємців підозрюють у спробах домогтися відставки Марії Йованович з посади посла в Києві в інтересах якогось українського чиновника. Незабаром після затримання Парнас був звільнений під заставу, йому було дозволено залишати свій будинок лише для відвідування засідань суду, зустрічей з адвокатом і для участі в релігійних ритуалах.

Джуліані виявився в центрі уваги ЗМІ після того, як у Вашингтоні у вересні почався великий скандал через твердження про надання Трампом під час телефонної розмови тиску на Зеленського з метою спонукати Київ допомогти главі вашингтонської адміністрації переобратися на другий термін в 2020 році. За версією сторони обвинувачення (Палати представників Конгресу США), американський лідер за сприяння Джуліані домагався від свого українського колеги розслідування дій сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена в обмін на надання Києву фінансової і військової допомоги.

Палата представників Конгресу, контрольована Демократичною партією, оголосила на підставі таких підозр про запуск процедури імпічменту щодо республіканця Трампа та оголосила свій обвинувальний висновок 18 грудня.

Байден зараз є одним з найбільш ймовірних конкурентів Трампа на майбутніх в листопаді 2020 року президентських виборах.