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Партнер Джуліані отримав 1 мільйон доларів від українського олігарха – прокурори США

Партнер Джуліані отримав 1 мільйон доларів від українського олігарха – прокурори США

Київ • УНН

 • 12619 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Діловий партнер особистого адвоката президента США Лев Парнас отримав один мільйон доларів від адвоката українського олігарха Дмитра Фірташа, повідомили американські прокурори 17 грудня в суді, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Ділового партнера Руді Джуліані, якому інкримінують фінансові зловживання, відпустили під заставу після його арешту в жовтні. Він перебуває під домашнім арештом у Флориді.

Минулого тижня офіс федерального прокурора США попросив суддю повернути Парнаса назад у в’язницю, поки він чекає суду, мотивуючи це тим, що той занижує свої доходи й активи.

Як кажуть прокурори, він не повідомив, що отримав 1 мільйон доларів з рахунку в Росії у вересні, за місяць до того, як його звинуватили в порушеннях фінансування кампанії, змові, дачі неправдивих свідчень та фальсифікації записів. Парнас це заперечує.

Згаданий рахунок був відкритий на ім’я його дружини, Світлани Парнас.

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Виплата викликає нові запитання про характер і про замовників роботи, яку виконував Парнас і його помічник Ігор Фруман. Деякі нюанси їхньої діяльності залишаються нез’ясованими дотепер.

Їх звинувачують, зокрема, в тому, що, працюючи на замовлення одного або декількох українських державних чиновників, вони прагнули домогтися відставки посла США в Україні Марі Йованович. За даними джерел NBC, одним з таких чиновників є колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко. Раніше він звинуватив у корупції колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Гантера. Багато хто називає ці звинувачення необґрунтованими.

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Парнас і Фруман відмовилися визнавати провину за всіма пунктами обвинувачення.

Bloomberg й інші медіа писали, що Лев Парнас був пов’язаний з групою юристів українського олігарха Дмитра Фірташа, який є партнером засудженого американського лобіста Пола Манафорта і може бути екстрадований у США з Австрії.

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