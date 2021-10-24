CNN: десятки мільйонів брудних використаних медичних рукавичок було імпортовано в США з Таїланду

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Мільйони брудних рукавичок, які імовірно були у вжитку, були виявлені в ході рейду на складі в Бангкоку в грудні 2020 року.

Тайський орган FDA (регулятор по санітарному нагляду) заявив, що шахрайські компанії упаковують такі рукавички для перепродажу по всьому світу.

У лютому і березні цього року одна американська компанія попередила два федеральних відомства - Митно-прикордонну службу та Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) - про отримання партій неякісних і явно забруднених рукавичок від однієї компанії в Таїланді.

Проте, в наступні місяці тайській компанії вдалося відвантажити ще кілька десятків мільйонів рукавичок, деякі з яких були доставлені зовсім недавно, в липні.

На початку 2020 року попит на засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) різко зріс, оскільки пандемія коронавірусу охопила весь світ. При цьому ціни на нітрилові рукавички залишалися високими. Нітрилові рукавички медичного класу зазвичай використовуються лікарями і медичними працівниками при обстеженні пацієнтів. FDA забороняє використання порошкового латексу в охороні здоров'я, в той час як вінілові рукавички більш низької якості поширеніші в промислових умовах і при роботі з харчовими продуктами.

Рукавички, які виробляються майже повністю в Південній і Східній Азії, залежать від обмежених запасів натурального каучуку, вузькоспеціалізованих фабрик і досвіду нішевого виробництва. Нарощування пропозиції не могло статися швидко, і про виробництво надійних, визнаних брендів говорили на роки вперед.

В кінці минулого року Тарек Кірш, бізнесмен з Майамі, замовив рукавички на суму близько 2 мільйонів доларів у тайській компанії Paddy the Room, які потім продавав американському дистриб'ютору.

"Це були повторно використані рукавички. Вони були вимиті, перероблені, - повідомив Кірш CNN. - Деякі з них були брудними. На деяких були плями крові. На деяких з них були маркери з датами дворічної давності... Я не міг повірити своїм очам".

Кірш каже, що повернув гроші своїм клієнтам, викинувши рукавички на звалище і повідомив FDA в лютому 2021 року.

CNN спробував зв'язатися з усіма імпортерами. Переважна більшість не відповіли, але дві компанії повідомили, що поставки були неякісними, а рукавички виготовлені навіть не з нітрилу.

Незалежна перевірка, підтвердила, що більшість рукавичок були не з нітрилу, а з низькосортної латексу або вінілу.

Окрім того, було вилучено близько 40 мільйонів підроблених масок і сотні тисяч інших предметів індивідуального захисту.

Рейди в Бангкоку

FDA Таїланду провели рейд в компанії Paddy the Room у грудні минулого року, вони знайшли купи мішків для сміття, наповнених рукавичками – різних кольорів, матеріалів і якості. Робітники складу заправляли старі рукавички в нові в підроблені коробки під брендом SriTrang - відомий і законний виробник рукавичок у Таїланді.

FDA Таїланду заарештувало власника складу, але не змогло висунути звинувачення проти орендаря - жителя Гонконгу.

Через кілька місяців тайське FDA повідомило CNN, що було проведено ще один рейд на подібний заклад.

"Вони просто переїхали в інше місце, на інший склад, – повідомили у FDA . - І чому це так? Тому що попит на рукавички все ще високий. Там все ще чекають клієнти".

Тайське FDA стверджує, що за останні місяці провело щонайменше 10 рейдів і вилучило неякісні та використані рукавички, які були перепаковані в підроблені нітрилові коробки. Деякі рейди виявили, що працівники мили у мийних розчинах рукавички та фарбували їх харчовими барвниками.

Невідомо, чи постраждав хто-небудь з медичного персоналу або пацієнтів від використання таких рукавичок і скільки ще вантажів із забрудненою продукцією зараз можуть перебувати в американських портах.

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