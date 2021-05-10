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Clubhouse запустил официальное приложение для Android

Clubhouse запустил официальное приложение для Android

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Социальная сеть Clubhouse запустила официальное приложение для операционной системы Android, сообщается в заявлении соцсети, передает УНН. Ранее официальный приложение было доступно только для пользователей системы iOS.

Детали

В сообщении говорится, что с 9 мая приложение будет доступно для пользователей в США, а затем соцсеть запустит его в других англоязычных странах и в остальном мире. При этом пользователи за пределами Соединенных Штатов смогут оформить предварительный заказ на странице Clubhouse в магазине Google Play, чтобы получить уведомление, когда приложение будет доступно в их регионе.

Цитата

“Наш план на несколько следующих недель заключается в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить любые проблемы, которые мы видим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций, таких как платежи и создание клуба, прежде чем разворачивать его в более широком масштабе”, — отметили в компании.

О Clubhouse

Социальная сеть Clubhouse была запущена в 2020 году. Общение в ней происходит в аудиочатах. Попасть в приложение можно через приглашение от пользователя соцсети, или дождавшись своей очереди на регистрацию.

В феврале приложение Clubhouse вышло на третье место в мире по количеству загрузок после WhatsАpp и Facebook. К середине марта количество загрузок Clubhouse в мире составило 12,7 млн.

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