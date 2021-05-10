Clubhouse запустив офіційний додаток для Android
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Соціальна мережа Clubhouse запустила офіційний додаток для операційної системи Android, повідомляється в заяві соцмережі, передає УНН. Раніше офіційний додаток було доступно тільки для користувачів системи iOS.
Деталі
У повідомленні говориться, що з 9 травня додаток буде доступно для користувачів в США, а потім соцмережа запустить його в інших англомовних країнах і в решті світу. При цьому користувачі за межами Сполучених Штатів можуть оформити попереднє замовлення на сторінці Clubhouse в магазині Google Play, щоб отримати повідомлення, коли додаток буде доступно в їхньому регіоні.
Цитата
“Наш план на кілька наступних тижнів полягає в тому, щоб зібрати відгуки спільноти, виправити будь-які проблеми, які ми бачимо, і працювати над додаванням кількох остаточних функцій, таких як платежі і створення клубу, перш ніж розгортати його в більш широкому масштабі”, — відзначили в компанії.
Про Clubhouse
Соціальна мережа Clubhouse була запущена в 2020 році. Спілкування в ній відбувається в аудіочатах. Потрапити в додаток можна або через запрошення від користувача соцмережі, або дочекавшись своєї черги на реєстрацію.
У лютому додаток Clubhouse вийшло на третє місце у світі за кількістю завантажень після WhatsАpp і Facebook. До середини березня кількість завантажень Clubhouse в світі склало 12,7 млн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Twitter запровадить продаж “квитків” до свого аналогу Clubhouse