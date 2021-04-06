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Clubhouse запустит функцию монетизации

Clubhouse запустит функцию монетизации

Киев  •  УНН

 • 20059 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Программа аудио-чата Clubhouse запустит функцию монетизации для своих создателей на платформе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сначала функция приема платежей будет доступна только небольшой тестовой группе, а позже и для других клиентов. Пользователи могут отправлять платеж создателям Clubhouse, в которых включен эту функцию, нажав опцию “Отправить деньги”.

Компания социальной сети, работающей на основе аудио, заявила, что небольшой сбор за обработку карточек взимать ее партнер по обработке платежей Stripe.

Компания, базирующаяся в Сан-Франциско, требует приглашения новичков существующими пользователями, прежде чем они смогут присоединиться.

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Что такое Clubhouse

Clubhouse — это новая соцсеть, основой которой является аудиочаты. Программа была основана предпринимателем Полом Дэвисоном и экс-сотрудником Google Рохан Сетом еще в начале пандемии. Идея создания Clubhouse возникла на фоне Covid-19, люди нуждались общения на самоизоляции. Основным отличием такой соцсети от Google meet, Zoom и других программ для общения, является то, что в Clubhouse невозможно разговаривать через видео, сохранять запись голосового чата. То есть, людям не нужно беспокоиться о том, как они выглядят, чем занимаются и где находятся в ходе дискуссии, диалога по определенным темам. А главное то, что обычные люди могут коммуницировать со знаменитостями, чего практически невозможно сделать в других приложениях.

Напомним

Новый аудиоаксессуара Clubhouse теперь специалиста, занимающегося разработкой программного обеспечения для Android. Хакеры скачали голосовые сообщения с Clubhouse и переправили их на сторонний сайт.

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