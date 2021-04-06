Clubhouse запустить функцію монетизації

ukru
19:01 • 11232 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 104205 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 133540 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 113286 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 130645 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 145897 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 167328 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199508 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 307920 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192692 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 122763 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 131587 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 144787 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 157482 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 124008 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 111353 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 307914 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 242899 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 336666 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 330240 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 60250 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109037 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109940 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106978 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120342 перегляди
Актуальне
Clubhouse запустить функцію монетизації

Clubhouse запустить функцію монетизації

Київ • УНН

 • 20063 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Програма аудіо-чату Clubhouse запустить функцію монетизації для своїх творців на платформі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спочатку функція прийому платежів буде доступна лише невеликій тестовій групі, а пізніше і для інших клієнтів. Користувачі можуть надсилати платіж творцям Clubhouse, у яких увімкнено цю функцію, натиснувши опцію "Надіслати гроші".

Компанія соціальної мережі, що працює на основі аудіо, заявила, що невеликий збір за обробку карток стягуватиме її партнер з обробки платежів Stripe.

Компанія, що базується в Сан-Франциско, вимагає запрошення новачків існуючими користувачами, перш ніж вони зможуть приєднатися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Clubhouse захоплює світ: пояснюємо, що це і як туди потрапити

Що таке Clubhouse

Clubhouse — це нова соцмережа, основою якої є аудіочати. Програма була заснована підприємцем Полом Девісоном та екс-співробітником Google Роханом Сетом ще на початку пандемії. Ідея створення Clubhouse виникла на фоні Covid-19, люди потребували спілкування на самоізоляції. Основною відмінністю такої соцмережі від Google meet, Zoom та інших програм для спілкування, є те, що в Clubhouse неможливо розмовляти через відео, зберігати запис голосового чату. Тобто, людям не потрібно турбуватись про те, як вони виглядають, чим займаються і де знаходяться під час дискусії, діалогу з певних тем. А головне те, що звичайні люди можуть комунікувати зі знаменитостями, чого практично не можливо зробити в інших додатках.

Нагадаємо

Новий аудіододаток Clubhouse тепер має спеціаліста, який займається розробкою програмного забезпечення для Android. Хакери викачали голосові повідомлення із Clubhouse і переправили їх на сторонній веб-сайт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології

Звернутися з питань розміщення реклами