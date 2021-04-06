Clubhouse запустить функцію монетизації

Деталі

Спочатку функція прийому платежів буде доступна лише невеликій тестовій групі, а пізніше і для інших клієнтів. Користувачі можуть надсилати платіж творцям Clubhouse, у яких увімкнено цю функцію, натиснувши опцію "Надіслати гроші".

Компанія соціальної мережі, що працює на основі аудіо, заявила, що невеликий збір за обробку карток стягуватиме її партнер з обробки платежів Stripe.

Компанія, що базується в Сан-Франциско, вимагає запрошення новачків існуючими користувачами, перш ніж вони зможуть приєднатися.

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Що таке Clubhouse

Clubhouse — це нова соцмережа, основою якої є аудіочати. Програма була заснована підприємцем Полом Девісоном та екс-співробітником Google Роханом Сетом ще на початку пандемії. Ідея створення Clubhouse виникла на фоні Covid-19, люди потребували спілкування на самоізоляції. Основною відмінністю такої соцмережі від Google meet, Zoom та інших програм для спілкування, є те, що в Clubhouse неможливо розмовляти через відео, зберігати запис голосового чату. Тобто, людям не потрібно турбуватись про те, як вони виглядають, чим займаються і де знаходяться під час дискусії, діалогу з певних тем. А головне те, що звичайні люди можуть комунікувати зі знаменитостями, чого практично не можливо зробити в інших додатках.

Нагадаємо

Новий аудіододаток Clubhouse тепер має спеціаліста, який займається розробкою програмного забезпечення для Android. Хакери викачали голосові повідомлення із Clubhouse і переправили їх на сторонній веб-сайт.