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ЧЕ по художественной гимнастике: Украина завоевала свое первое "золото"

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Украина завоевала свое первое "золото" на чемпионате Европы по художественной гимнастике в столице Азербайджана, Баку. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Так, Виктория Оноприенко выиграла финал в упражнении с обручем с результатом 33.250 балла.

"Серебро" у Ади Аси Кац из Израиля (32.600), бронзовым призером стала спортсменка из Болгарии Боряна Калейн (32.250).

Отмечается, что 19-летняя киевская гимнастка получила первую в своей карьере золотую медаль на континентальном первенстве.

Предыдущее европейское "золото" в упражнениях с обручем получила для Украины 20 лет назад Анна Бессонова. Теперь, Виктория будет бороться за победу еще в трех финалах в индивидуальном первенстве.

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