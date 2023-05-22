ЧЕ по художественной гимнастике: Украина завоевала свое первое "золото"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Украина завоевала свое первое "золото" на чемпионате Европы по художественной гимнастике в столице Азербайджана, Баку. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Так, Виктория Оноприенко выиграла финал в упражнении с обручем с результатом 33.250 балла.
"Серебро" у Ади Аси Кац из Израиля (32.600), бронзовым призером стала спортсменка из Болгарии Боряна Калейн (32.250).
Отмечается, что 19-летняя киевская гимнастка получила первую в своей карьере золотую медаль на континентальном первенстве.
Предыдущее европейское "золото" в упражнениях с обручем получила для Украины 20 лет назад Анна Бессонова. Теперь, Виктория будет бороться за победу еще в трех финалах в индивидуальном первенстве.
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