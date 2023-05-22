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ЧЄ з художньої гімнастики: Україна здобула своє перше "золото"

ЧЄ з художньої гімнастики: Україна здобула своє перше "золото"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Україна здобула своє перше "золото" на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у столиці Азербайджану, Баку. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Так, Вікторія Онопрієнко виграла фінал у вправі з обручем з результатом 33.250 бала.

"Срібло" у Аді Асі Кац з Ізраїлю (32.600), бронзовою призеркою стала спортсменка з Болгарії Боряна Калейн (32.250).

Зазначається, що 19-річна київська гімнастка здобула першу в своїй кар'єрі золоту медаль на континентальній першості.

Попереднє європейське "золото" у вправах з обручем здобула для України 20 років тому Ганна Безсонова. Тепер, Вікторія буде змагатись за перемогу ще у трьох фіналах в індивідуальній першості.

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