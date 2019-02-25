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Четверть латвийской молодежи живет в очень плохих бытовых условиях

Четверть латвийской молодежи живет в очень плохих бытовых условиях

Киев  •  УНН

 • 8694 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Каждый четвертый представитель молодежи в Латвии живет в очень плохих бытовых условиях, показал опрос о благополучии молодежи в странах Балтии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.lv.

Анализ критериев благополучия, связанных с жильем и средой, показал, что в странах ЕС в среднем 7% молодежи живут в очень плохих бытовых условиях (перенаселенность, протекающая крыша, отсутствие ванны/душа, туалета, слишком темное помещение). В Латвии этот показатель один из самых высоких в ЕС — 25%. В Литве он составляет 13%, в Эстонии — 6%.

Это соответствует и оценке своего жилья самими молодыми людьми — в Латвии на тесноту жилья указали 33%, в Литве — 25%, в Эстонии — 28% опрошенных. Окрестностями своего жилья больше всего довольна молодежь в Литве, эти показатели во всех трех странах Балтии выше средних в ЕС.

При этом сравнительно велик удельный вес молодежи, считающей свое местное самоуправление недружественным молодежи. В Латвии дружественным молодежи свое самоуправление считают 72%, в Эстонии — 62%, в Литве — 51% опрошенных.

В ЕС в среднем сравнительно безопасно в темное время суток в окрестностях своего жилья себя чувствуют 72% молодежи. В Эстонии этот показатель составляет 65%, в Литве — 59%, в Латвии — 54%.

Своей личной безопасностью в интернете довольны 81-82% молодежи в Эстонии и Латвии и 58% — в Литве.

Исследование проводится в рамках проекта "Изучение качества жизни молодежи в балтийских странах" с 1 сентября 2017 года по 28 февраля 2019 года "Латвийской сетью благосостояния детей" в сотрудничестве с партнерами в Литве и Эстонии.

Напомним, Евростат опубликовал данные по детскому здоровью в Евросоюзе. Опрос показал, что в среднем 95% детей в Евросоюзе абсолютно здоровы.

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