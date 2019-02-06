Евростат опубликовал статистику, где живут самые здоровые дети в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Евростат опубликовал данные по детскому здоровью в Евросоюзе. Опрос показал, что в среднем 95% детей в Евросоюзе абсолютно здоровы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованную информацию Евростата.
Здоровые дети живут в Румынии - там показатель равен 99,4%, а самые нездоровые - в Португалии (90,2%). Латвия - абсолютный лидер по количеству детей, имеющих ограничения в активности по состоянию здоровья (8,6%).
Исследование основывается на данных опроса тех семей, в которых есть дети.
Напомним, власти Румынии объявили об эпидемии гриппа на национальном уровне. В Министерстве здравоохранения констатировали, что количество заболеваний свидетельствует об эпидемии, которая распространилась на территории всей Румынии.