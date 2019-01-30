У Румунії оголосили епідемію грипу на національному рівні
Київ • УНН
БУХАРЕСТ-КИЇВ. 30 січня. УНН. Пуминска влада Румунії оголосила про епідемію грипу на національному рівні. Про це повідомила міністр охорони здоров'я Соріна Пінтя в середу, 30 січня, передає УНН.
У міністерстві охорони здоров'я констатували, що кількість захворювань засвідчує про епідемію, яка поширилася на території всієї Румунії.
"Ми стикаємося з грипом щорічно, я не думаю, що це привід для паніки", - зазначила С.Пінтя.
При цьому міністр закликала батьків не позоляют своїм дітям знаходиться в місцях скупчення людей.
У той же час, за її словами, не всі лікувальні центри оголосили про клінічні випадки захворювання на грип протягом трьох тижнів зростання кількості випадків захворювань і незабаром Міністрество буде мати точну статистикою.
Як повідомляв УНН, в Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 4,7%.