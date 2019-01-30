В Румынии объявили эпидемию гриппа на национальном уровне
Киев • УНН
БУХАРЕСТ-КИЕВ. 30 января. УНН. Пумынские власти Румынии объявили об эпидемии гриппа на национальном уровне. Об этом сообщила министр здравоохранения Сорина Пинтя в среду, 30 января, передает УНН.
В министерстве здравоохранения констатировали, что количество заболеваний свидельствует о распространившейся эпидемии на территории всей Румынии.
"Мы сталкиваемся с гриппом ежегодно, я не думаю, что это повод для паники", - отметила С.Пинтя.
При этом министр призвала родителей не позолять своим детям находится в местах скопления людей.
В тоже время, по ее словам, не все лечебные центры объявили о клинических случаях заболевания гриппом в течении трех недель роста количества случаев заболеваний и в скором времени министрество будет располагать точной статистикой.
Как сообщал УНН, в Киеве наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,7%.