Євростат опублікував статистику, де живуть найздоровіші діти в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Євростат оприлюднив дані по дитячому здоров'ю в Євросоюзу. Опитування показало, що в середньому 95% дітей в Євросоюзі абсолютно здорові. Про це повідомляє УНН з посиланням на опубліковану інформацію Євростату.
Найздоровіші діти живуть в Румунії - там показник дорівнює 99,4%, а найбільш хворі - в Португалії (90,2%). Латвія - абсолютний лідер за кількістю дітей, які мають обмеження в активності за станом здоров'я (8,6%).
Дослідження ґрунтується на даних опитування тих сімей, в яких є діти.
Нагадаємо, влада Румунії оголосила про епідемію грипу на національному рівні. У Міністерстві охорони здоров'я констатували, що кількість захворювань засвідчує про епідемію, яка поширилася на території всієї Румунії.