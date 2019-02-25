Чверть латвійської молоді живе в дуже поганих побутових умовах

Аналіз критеріїв благополуччя, пов'язаних з житлом і середовищем, показав, що в країнах ЄС в середньому 7% молоді живуть в дуже поганих побутових умовах (перенаселеність, протікає дах, відсутність ванни/душа, туалету, занадто темне приміщення). У Латвії цей показник один з найвищих в ЄС - 25%. У Литві він становить 13%, в Естонії - 6%.

Це відповідає і оцінці свого житла самими молодими людьми - в Латвії на тісноту житла вказали 33%, в Литві - 25%, в Естонії - 28% опитаних. Околицями свого житла найбільше задоволена молодь в Литві, ці показники у всіх трьох країнах Балтії вище середніх в ЄС.

При цьому порівняно велика питома вага молоді, яка вважає своє місцеве самоврядування недружнім молоді. У Латвії дружнім молоді своє самоврядування вважають 72%, в Естонії - 62%, в Литві - 51% опитаних.

В ЄС в середньому порівняно безпечно в темний час доби в околицях свого житла себе почувають 72% молоді. В Естонії цей показник становить 65%, в Литві - 59%, в Латвії - 54%.

Своєю особистою безпекою в інтернеті задоволені 81-82% молоді в Естонії і Латвії і 58% - в Литві.

Дослідження проводиться в рамках проекту "Вивчення якості життя молоді в балтійських країнах" з 1 вересня 2017 року по 28 лютого 2019 року "Латвійської мережею добробуту дітей" у співпраці з партнерами в Литві і Естонії.

Нагадаємо, Євростат опублікував дані по дитячому здоров'ю в Євросоюзі. Опитування показало, що в середньому 95% дітей в Євросоюзі абсолютно здорові.