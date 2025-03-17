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Чувствуя выгоду, инвесторы делают ставку на облигации рф в преддверии разговора Трампа и путина - FT

Киев • УНН

 • 74340 просмотра

В преддверии разговора Трампа и путина инвесторы снова покупают российские активы, надеясь на смягчение санкций. Хедж-фонды изучают, как торговать российскими активами и взвешивают их стоимость.

Чувствуя выгоду, инвесторы делают ставку на облигации рф в преддверии разговора Трампа и путина - FT

В преддверии телефонного разговора между Дональдом Трампом и владимиром путиным, который может придать большей конкретики перспективам прекращения боевых действий россии против Украины, инвесторы "выискивают" шанс и снова скупают российские активы, надеясь на смягчение санкций.

Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Война россии в Украине остается важным геополитическим вопросом. В преддверии переговоров президента США Трампа и президента россии путина, которые могут разъяснить контуры дальнейшего прекращения огня, инвесторы чаще делают ставки на российские облигации и рубль, надеясь на "волну капитала", которая впоследствии "зачерпнет" экономику рф.

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Сейчас хедж-фонды и брокеры изучают, как торговать российскими активами и взвешивают, на сколько вероятно дальнейшее увеличение стоимости российских облигаций.

Хотя западным фондам все еще трудно делать прямые ставки на российские активы, некоторые из них охотятся на облигации российских компаний, которые считались почти ничтожными после полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году. Сейчас эти российские активы растут во внутренних оценках некоторых инвесторов.

Безусловно, существует определенный ажиотаж, преимущественно в среде хедж-фондов

- подтверждает Роджер Марк, аналитик по инвестициям с фиксированным доходом инвестиционной компании Ninety One.

В комментарии Financial Times аналитик Ninety One отмечает, что как бы там ни было, но рубль все еще мало торгуется за пределами россии. Облигации рф по большей части закрыты для иностранных институциональных инвесторов из-за санкций, а также их собственных внутренних правил.

В этом году рубль вырос почти на треть по отношению к доллару в надежде на прекращение трехлетнего полномасштабного конфликта. Кроме того инвесторы взвешивают риторику Трампа в отношении россии.

"Эта риторика не является стабильной", - говорит Пол Макнамара, директор по инвестициям GAM и отмечает - "это то, что вы должны учитывать".

Но ..речь идет также об отмене санкций

 - добавляет он.

Напомним

Во вторник Трамп и путин намерены провести телефонный разговор по поводу российско-украинской войны. В кремле подтвердили подготовку разговора путина и Трампа на 18 марта. Темы повестки дня включают "украинское урегулирование".

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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