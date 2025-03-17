Розмова путіна і Трампа: у кремлі кажуть, що готуються говорити про Україну

Підготовка до розмови російського диктатора володимира путіна з президентом США Дональдом Трампом йде на теми порядку денного, включаючи українське врегулювання. Про це заявив речник кремля дмитро пєсков, передає УНН.

пєсков зазначив, що такі контакти можуть узгоджуватись дуже швидко.

кремль підтвердив, що розмова путіна і Трампа готується на 18 березня

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Трамп заявив про намір провести переговори з російським диктатором володимиром путіним у вівторок, 18 березня. Бесіда відбудеться в межах наполягань американського лідера щодо припинення війни рф проти України.

Нагадаємо

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що на переговорах щодо України обговорюються питання Курської області, ЗАЕС та окупованих територій. Припинення вогню - складний процес.