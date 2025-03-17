Разговор путина и Трампа: в кремле говорят, что готовятся говорить об Украине
Киев • УНН
В кремле подтвердили подготовку разговора путина и Трампа на 18 марта. Темы повестки дня включают "украинское урегулирование".
Подготовка к разговору российского диктатора владимира путина с президентом США Дональдом Трампом идет на темы повестки дня, включая украинское урегулирование. Об этом заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, передает УНН.
песков отметил, что такие контакты могут согласовываться очень быстро.
кремль подтвердил, что разговор путина и Трампа готовится на 18 марта17.03.25, 12:29 • 63309 просмотров
Ранее
Трамп заявил о намерении провести переговоры с российским диктатором владимиром путиным во вторник, 18 марта. Беседа состоится в рамках настояний американского лидера относительно прекращения войны рф против Украины.
Напомним
Спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявил, что на переговорах по Украине обсуждаются вопросы Курской области, ЗАЭС и оккупированных территорий. Прекращение огня - сложный процесс.