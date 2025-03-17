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Відчуваючи вигоду, інвестори роблять ставку на облігації рф напередодні розмови Трампа і путіна - FT

Київ • УНН

 • 74355 перегляди

Напередодні розмови Трампа і путіна інвестори знову купують російські активи, сподіваючись на пом'якшення санкцій. Хедж-фонди вивчають, як торгувати російськими активами та зважують їх вартість.

Відчуваючи вигоду, інвестори роблять ставку на облігації рф напередодні розмови Трампа і путіна - FT

Напередодні телефонної розмови між Дональдом Трампом і володимиром путіним, яка може надати більшої конкретики перспективам припинення бойових дій росії проти Україні, інвестори "винишпорюють" шанс та знову скуповують російські активи, сподіваючись на пом'якшення санкцій.

Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Війна росії в Україні залишається важливим геополітичним питанням. Напередодні переговорів президента США Трампа і президента росії путіна, які можуть роз'яснити контури подальшого припинення вогню, інвестори частіше роблять ставки на російські облігації та рубль, сподіваючись на "хвилю капіталу", яка згодом "зачерпне" економіку рф.

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Наразі хедж-фонди і брокери вивчають, як торгувати російськими активами та зважують, на скільки імовірним є подальше зростання вартості російських облігацій.

Хоча західним фондам все ще важко робити прямі ставки на російські активи, деякі з них полюють на облігації російських компаній, які вважалися майже нікчемними після повномасштабного вторгнення рф в Україну в 2022 році. Зараз ці російські активи зростають у внутрішніх оцінках деяких інвесторів.

Безумовно, існує певний ажіотаж, переважно в середовищі хедж-фондів

- підтверджує Роджер Марк, аналітик з інвестицій з фіксованим доходом інвестиційної компанії Ninety One.

У коментарі Financial Times аналітик Ninety One зазначає, що як би там не було, але рубль все ще мало торгується за межами росії. Облігації рф здебільшого закриті для іноземних інституційних інвесторів через санкції, а також їхні власні внутрішні правила.

Цього року рубль зріс майже на третину по відношенню до долара в надії на припинення трирічного повномасштабного конфлікту. Крім того інвестори зважують на риторику Трампа щодо росії.

"Ця риторика нестабільна", - каже Пол Макнамара, директор з інвестицій GAM і зазначає - "це те, що ви повинні враховувати".

Але ..мова йде також про скасування санкцій

 - додає він.

Нагадаємо

У вівторок Трамп і путін мають намір провести телефонну розмову щодо російсько-української війни. У кремлі підтвердили підготовку розмови путіна і Трампа на 18 березня. Теми порядку денного включають "українське врегулювання".

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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