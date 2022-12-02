Слышать и видеть: радиостанция в Черкасской области будет создавать видеопродукты благодаря гранту от “МХП-Громаді”

Детали

Сумма грантовой поддержки от Фонда составила более 70 тыс. грн. За эти средства была приобретена видеокамера и микрофонная радиосистема для выездных съемок, две камеры для стриминга, а также вспомогательное оборудование.

Цитата

“На самом деле идея проекта “Слышать и видеть” возникла по запросу аудитории. Раньше мы иногда снимали небольшие простые видео на телефон, чтобы показать, что такое радийная студия, какие гости приходят к нам на эфир и т.д. Размещали их на своих страницах в соцсетях и с удовольствием заметили, что такой контент хорошо “заходит” людям, им интересно смотреть. Поэтому решили делать это более качественно и профессионально.

Наша цель – сделать радио “Магнит” еще более интересным для людей и расширить аудиторию. Уверен, что технические возможности, которые мы получили благодаря поддержке Фонда "МХП – Громаді", умножены на желание нашей команды совершенствоваться и становиться лучше, позволят реализовать эти планы”, - рассказал директор ТРК “Магнит” Виталий Слободяник.

Свое полноценное тестовое видео медийщики снимали на концерте группы KOZAK SYSTEM в Каневе, также состоявшемся при поддержке МХП. Теперь в планах компании регулярное создание видеопродукта для Facebook-страницы радио и развитие собственного Youtube-канала.

Напомним

"МХП-Громаді" выделил 500 тыс. грн на поддержку украинских местных СМИ.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.