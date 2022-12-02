Чути і бачити: радіостанція на Черкащині створюватиме відеопродукти завдяки гранту від “МХП-Громаді”

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25247 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 58190 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 96367 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 146784 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 171489 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 349224 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 220693 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193679 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 331238 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459128 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.7 м/с
93 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Армія рф вдарила КАБами по одній із громад Запорізької області, попередньо, без постраждалих - ОВА

31 березня, 15:51 • 28153 перегляди

рф вдарила по цивільних обʼєктах в Запорізької області, є жертва

31 березня, 16:30 • 29959 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 36589 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 38925 перегляди

Молоко в Україні подешевшає: в чому причина

31 березня, 16:53 • 26341 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 349216 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 331232 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 548205 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 678602 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 698129 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77986 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 115069 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 200064 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 226052 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 219070 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Чути і бачити: радіостанція на Черкащині створюватиме відеопродукти завдяки гранту від “МХП-Громаді”

Чути і бачити: радіостанція на Черкащині створюватиме відеопродукти завдяки гранту від “МХП-Громаді”

Київ • УНН

 • 1185911 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. ТРК “Магніт”, що працює на Черкащині, стала одним із переможців конкурсу бізнес-ідей “Роби своє”, організований благодійним фондом “МХП-Громаді” за підтримки ПрАТ “Миронівська птахофабрика”. Завдяки цьому радійники придбали необхідне обладнання для створення власного відеопродукту. Про це повідомили у пресслужбі благодійного фонду "МХП-Громаді", передає УНН.

Деталі

Сума грантової підтримки від Фонду становила понад 70 тис. грн. За ці кошти було придбано відеокамеру та мікрофонну радіосистему для виїзних зйомок, дві камери для стримінгу, а також допоміжне обладнання.

Цитата

“Насправді ідея проєкту “Чути і бачити” виникла на запит аудиторії. Раніше ми іноді знімали невеликі прості відео на телефон аби показати, що таке радійна студія, які гості приходять до нас на ефір тощо. Розміщували їх на своїх сторінках у соцмережах і з приємністю помітили, що такий контент гарно “заходить” людям, їм цікаво дивитися. Тому вирішили робити це більш якісно та професійно.

Наша мета – зробити радіо “Магніт” ще більш цікавим для людей та розширити аудиторію. Упевнений, що технічні можливості, які ми отримали завдяки підтримці Фонду "МХП – Громаді", помножені на бажання нашої команди вдосконалюватися й ставати кращими, дозволять реалізувати ці плани”, - розповів директор ТРК “Магніт” Віталій Слободяник.

Своє повноцінне тестове відео медійники знімали на концерті гурту KOZAK SYSTEM у Каневі, що також відбувся за підтримки МХП. Тепер у планах компанії регулярне створення відеопродукту для Facebook-сторінки радіо та розвиток власного Youtube-каналу.

Нагадаємо

"МХП-Громаді" виділив 500 тис. грн на підтримку українських місцевих ЗМІ. 

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Bitcoin
$82,647.70
Золото
$3,161.52
Tesla
$258.01
Brent
$74.72
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,831.96