Чути і бачити: радіостанція на Черкащині створюватиме відеопродукти завдяки гранту від “МХП-Громаді”

Деталі

Сума грантової підтримки від Фонду становила понад 70 тис. грн. За ці кошти було придбано відеокамеру та мікрофонну радіосистему для виїзних зйомок, дві камери для стримінгу, а також допоміжне обладнання.

Цитата

“Насправді ідея проєкту “Чути і бачити” виникла на запит аудиторії. Раніше ми іноді знімали невеликі прості відео на телефон аби показати, що таке радійна студія, які гості приходять до нас на ефір тощо. Розміщували їх на своїх сторінках у соцмережах і з приємністю помітили, що такий контент гарно “заходить” людям, їм цікаво дивитися. Тому вирішили робити це більш якісно та професійно.

Наша мета – зробити радіо “Магніт” ще більш цікавим для людей та розширити аудиторію. Упевнений, що технічні можливості, які ми отримали завдяки підтримці Фонду "МХП – Громаді", помножені на бажання нашої команди вдосконалюватися й ставати кращими, дозволять реалізувати ці плани”, - розповів директор ТРК “Магніт” Віталій Слободяник.

Своє повноцінне тестове відео медійники знімали на концерті гурту KOZAK SYSTEM у Каневі, що також відбувся за підтримки МХП. Тепер у планах компанії регулярне створення відеопродукту для Facebook-сторінки радіо та розвиток власного Youtube-каналу.

Нагадаємо

"МХП-Громаді" виділив 500 тис. грн на підтримку українських місцевих ЗМІ.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.