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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Інформаційний фронт: "МХП-Громаді" виділив 500 тис. грн на підтримку українських місцевих ЗМІ

Інформаційний фронт: "МХП-Громаді" виділив 500 тис. грн на підтримку українських місцевих ЗМІ

Київ • УНН

 • 975773 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” в рамках своїх грантових конкурсів “Час діяти, Україно!” та “Роби своє” виділив 500 тис. грн на підтримку українських засобів масової інформації. Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає УНН

Цитата

“Зараз ЗМІ - такі ж воїни, як і ті, ким ми захоплюємося на полі бою. Саме тому наш Фонд "МХП-Громаді" підтримує українські ЗМІ під час війни. (...) Загальна сума нашої підтримки українських ЗМІ в межах реалізації конкурсів “Час діяти, Україно!” та “Роби своє” - 500 тис. грн. Одним словом, тримаємо й український інформаційний фронт”, - ідеться у повідомлені.

Деталі

Зокрема, за підтримки Фонду на Вінниччині оновили застарілу техніку для Спілки журналістів-фрілансерів “На Кедах”, придбали техніку та програмне забезпечення для радіокомпанії "Тростянець ФМ". На Київщині придбали обладнання для збереження відеоархіву Миронівської громади та оргтехніку для створення серії патріотичних публікацій виданням “МЕДІА-ЦЕНТР "ТС". На Черкащині передали відеокамери, вебкамери, радіосистему та стійки для Радіо "Магніт".

Нагадаємо

Раніше в “МХП-Громаді” розповіли, як грантові конкурси допомагають боротися з безробіттям. 

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності нараховує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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