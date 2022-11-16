Інформаційний фронт: "МХП-Громаді" виділив 500 тис. грн на підтримку українських місцевих ЗМІ

Цитата

“Зараз ЗМІ - такі ж воїни, як і ті, ким ми захоплюємося на полі бою. Саме тому наш Фонд "МХП-Громаді" підтримує українські ЗМІ під час війни. (...) Загальна сума нашої підтримки українських ЗМІ в межах реалізації конкурсів “Час діяти, Україно!” та “Роби своє” - 500 тис. грн. Одним словом, тримаємо й український інформаційний фронт”, - ідеться у повідомлені.

Деталі

Зокрема, за підтримки Фонду на Вінниччині оновили застарілу техніку для Спілки журналістів-фрілансерів “На Кедах”, придбали техніку та програмне забезпечення для радіокомпанії "Тростянець ФМ". На Київщині придбали обладнання для збереження відеоархіву Миронівської громади та оргтехніку для створення серії патріотичних публікацій виданням “МЕДІА-ЦЕНТР "ТС". На Черкащині передали відеокамери, вебкамери, радіосистему та стійки для Радіо "Магніт".

Нагадаємо

Раніше в “МХП-Громаді” розповіли, як грантові конкурси допомагають боротися з безробіттям.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності нараховує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.