Информационный фронт: "МХП-Громаде" выделил 500 тыс. грн в поддержку украинских местных СМИ

Цитата

“Сейчас СМИ – такие же воины, как и те, кем мы увлекаемся на поле боя. Именно поэтому наш Фонд "МХП-Громаде" поддерживает украинские СМИ во время войны. (...) Общая сумма нашей поддержки украинских СМИ в рамках реализации конкурсов “Пора действовать, Украина!” и “Делай свое” – 500 тыс. грн. Одним словом, держим и украинский информационный фронт", – говорится в сообщении.

Детали

В частности, при поддержке Фонда в Винницкой области обновили устаревшую технику для Союза журналистов-фрилансеров “На Кедах”, приобрели технику и программное обеспечение для радиокомпании "Тростянец ФМ". В Киевской области приобрели оборудование для хранения видеоархива Мироновской громады и оргтехнику для создания серии патриотических публикаций изданием “МЕДИА-ЦЕНТР "ТС". В Черкасской области передали видеокамеры, вебкамеры, радиосистему и стойки для Радио "Магнит".

Напомним

Ранее в “МХП-Громаде” рассказали, как грантовые конкурсы помогают бороться с безработицей.

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.