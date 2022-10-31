Благодійники розповіли, як грантові конкурси допомагають боротися з безробіттям

Цитата

“2 місяці тому ми завершили конкурс українських бізнес-ідей “Роби своє”. Визначили переможців, надали фінансування, тепер моніторимо процеси. І в нас напрошується свій прогноз: якщо усі спробують адаптуватися до нових викликів, переформатувати свої навички та проявити рішучість діяти, ми суттєво зменшимо той песимістичний відсоток”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Фонді поділилися трьома історіями переможців конкурсу з Київщини. Так завдяки гранту Віталій Хоменко з міста Тараща зміг придбати необхідне обладнання та відкрити власну сімейну справу - вирощування огірків та зелені в теплиці. Також завдяки перемозі в конкурсі в громадсько-політичній газеті Бориспільщини “Трудова Слава” з’явилася нова патріотична рубрика “Герої серед нас”. У журналістів з’явилася можливість робити якісні репортажі, замальовки та інтерв’ю про підприємців, волонтерські та громадські ініціативи, які в складний час підтримують державу та наближають перемогу. Третій переможець - Павло Волощенко з Демівщини, який зарахунок виграних коштів зміг розширити власне виробництво розвиваючих та навчальних іграшок з дерева для дітей.

Історія конкурсу бізнес-ідей “Роби своє”

Грантовий конкурс для бізнес-проєктів сільських підприємців за фінансової підтримки МХП стартував 2016 року. Тоді він мав назву "Село. Кроки до розвитку". За час дії конкурсу понад 300 людей змогли започаткувати бізнес у сільській місцевості, отримавши грантову підтримку на суму понад 16 млн гривень. 2020-го конкурс перейменували в "Роби своє" та розширили географію проведення.

Конкурс “Роби своє” реалізується у таких областях: Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська, Київська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська, Сумська та Волинська області.

Нагадаємо

У рамках конкурсу “Роби своє” благодійний фонд “МХП-Громаді” виділив понад 6 млн грн на гранди для мікробізнесу.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.